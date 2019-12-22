Greenpeace: в Россию пришла новая партия урановых «хвостов» из Германии

В порт Санкт-Петербурга доставили еще одну крупную партию ядерных отходов из Германии, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на представителя российского отделения Greenpeace Рашида Алимова.
В организации заявляют, что в порту Петербурга на судне «Михаил Дудин» находится около 600 тонн урановых «хвостов». За их разгрузкой, которая намечена на сегодня, пригласили наблюдать депутатов законодательного собрания Петербурга – таким образом власти хотят продемонстрировать её безопасность. В Greenpeace выразили сомнения относительно безопасности процедуры. Ранее там уже заявляли, что вещество крайне токсично и опасно для людей и окружающей среды в случае разгерметизации контейнеров.
Сейчас в России накоплено около 1 млн тонн урановых отходов, заявляют в Greenpeace. Планов по их использованию нет. Согласно закону «Об использовании атомной энергии» радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещен, напоминают экоактивисты.
Ранее Росатом в ответ на запросы депутата городского заксобрания заявил, что речь идет о «ценном материале», который используется при производстве ядерного топлива, а потому отходами не является.
В 2019 году западноевропейская компания Urenco после 10-летнего перерыва возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики из города Гронау. Первую партию судно «Михаил Дудин» доставило в Санкт-Петербург в ноябре. Разгрузка велась в 500 метрах от жилого района Канонерский остров, где проживает более 4000 человек.
В ближайшие три года в Россию планируют отправить 12 тысяч тонн урановых «хвостов». По данным Greenpeace, в России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн ядерных отходов, которые хранятся в контейнерах под открытым небом.
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