Отец Фриске просил Кобзона расправиться с Шепелевым

22.12.2019, 17:05, Разное

По словам звезды, психическое состояние отца семейства Фриске вызывает тревогу. Недавно он позвонил продюсеру и высказал в его адрес ряд угроз и оскорблений. Он сообщил, среди прочего, что готов приехать в дом бизнесмена с оружием. 

Как сообщает телеграм-канал «НеМалахов», Иосиф Пригожин заявил, что в прошлом Владимир Фриске обращался к нему за помощью в ситуации с Дмитрием Шепелевым, который не разрешал ему увидеться с внуком. Пригожин удивился этой просьбе, добавив, что за этим же отец Жанны Фриске обращался к певцу Иосифу Кобзону. 

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 19 Дек 2019 в 11:44 PST

В заключение продюсер сказал, что за Владимиром нужно приглядывать. А его психическое состояние нуждается в проверке. 

«Он и Иосифу Кобзону звонил. За помощью по Шепелеву обращался. Мне, кажется, за ним надо смотреть. Пусть его проверят на вменяемость», – заявил Иосиф Пригожин. 



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