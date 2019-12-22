Опубликован рейтинг лучших бюджетных автомобилей конца 2019 года

Как известно, период с конца декабря до начала января является одним из самых выгодных временных отрезков для приобретения новой машины. После анализа отечественного рынка российские специалисты опубликовали ТОП-5 лучших бюджетных моделей, доступных на рынке в конце текущего года.

Первое место было отдано сразу двум моделям Renault – седану Logan и хэтчбеку Sandero стоимостью от 571 тысячи рублей. Оба транспортных средства обладают единой платформой B0 с общей агрегатной базой. В качестве двигателя задействован 1,6-литровый бензиновый агрегат, генерирующий 82, 100 или 113 лошадиных сил. Следующая позиция была отдана седану Volkswagen Polo за 700 тысяч рублей. Дебютировав в РФ почти 10 лет назад модель сразу была оценена россиянами за просторный багажник и качественные агрегаты. Это позволяет машине уже длительное время входить в ТОП-20 самых популярных брендов на отечественном рынке.

Следующим представителем данного рейтинга становится флагман российского автопрома — LADA Vesta SW за 690 тысяч рублей. Среди преимуществ модели – большой и вместительный багажник, а также более высокий 178-мм клиренс. ТОП-5 закрывают бестселлеры Hyundai – седан Solaris и кроссовер Creta за 745 и 957 тысяч рублей соответственно.

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