Плющенко полностью устраивает фигура 44-летней Рудковской

В рамках реалити-шоу «ЯнаСупер» Евгений Плющенко заявил, что его полностью устраивает фигура 44-летней Яны Рудковской. По словам спортсмена, который младше музыкального продюсера на восемь лет, его «супруга выглядит бомбически».

Бизнесвумен призналась, что она часто подвергается нападкам хейтеров из-за своего возраста. Многие пользователи Сети считают, что Яна Рудковская не должна в 44 года появляться в коротком мини и облегающих нарядах, но продюсер не обращает на это никакого внимания. На защиту звездной супруги встал Евгений Плющенко, который заверил, что она в отличной форме. По словам фигуриста, у его жены «прекрасная грудь, отличные ноги и попа». Олимпийский чемпион гордится фигурой своей второй половинки.

Позицию Яны Рудковской разделяет и ее коллега Светлана Бондарчук. Модель уверена, что жительница после 40 лет может позволить себе выглядеть роскошно и ухоженно. По словам возлюбленной Сергея Табунова, почему-то хейтеры не нападают на зарубежных звезд по поводу их возраста.

Яна Рудковская и ее супруг воспитывают 6-летнего сына Александра. Наследник пошел по стопам звездного отца и активно занимается фигурным катанием. Также у продюсера Димы Билана есть сын Николай и пасынок Андрей от предыдущего брака. Старшие дети учатся в МГИМО.

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