Иран получил три новых Airbus несмотря на санкции США

22.12.2019, 16:58, Новости дня

В Иран прибыли три самолета Airbus, приобретенных ранее, сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

«Министр дорог и городского развития сообщил о прибытия в Иран трех новых самолетов Airbus, из числа приобретенных ранее», – передает ТАСС сообщение правительства Ирана.

Эслами отмечает, что скоро эти самолеты войдут «в иранский воздушный парк».

Договоренность о приобретении 200 самолетов была заключена между Ираном и Airbus еще в 2015 году – после заключения ядерной сделки.

Однако выполнение этого контракта оказалось под вопросом после выхода США из сделки – в конце июня 2018 года Вашингтон запретил экспорт самолетов в Иран, отозвав экспортные лицензии, выданные компаниям Boeing и Airbus на поставки авиалайнеров Тегерану.



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