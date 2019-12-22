Космический корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Новейшей американский космический корабль Starliner компании Boeing, который в ходе тестового полета не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
Ранее предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.
The @BoeingSpace #Starliner spacecraft completed the first touchdown on land of a human-rated space capsule in U.S. history today at 7:58am ET. Read more… https://t.co/JHvKyWxXqy pic.twitter.com/r8lU3STBWB
— Intl. Space Station (@Space_Station) December 22, 2019
Starliner, созданный для полетов астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию, но из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо и стыковка с МКС стала невозможной.
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