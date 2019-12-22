Космический корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

22.12.2019, 16:57, Новости дня

Новейшей американский космический корабль Starliner компании Boeing, который в ходе тестового полета не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Ранее предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

The @BoeingSpace #Starliner spacecraft completed the first touchdown on land of a human-rated space capsule in U.S. history today at 7:58am ET. Read more… https://t.co/JHvKyWxXqy pic.twitter.com/r8lU3STBWB

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 22, 2019

Starliner, созданный для полетов астронавтов на орбиту, был запущен 20 декабря к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию, но из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо и стыковка с МКС стала невозможной.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика