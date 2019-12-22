Ученые доказали реальность существования трех мифических существ на Земле

Долгое время исследователи исследовали древние мифы и сказки, описывающие различных мифических существ. Они доказали реальность существования трех видов на Земле.

Раньше считалось, что циклопов придумали греки, вот только открытие американских археологов в 90-х годах заставило светил науки изменить свое мнение. В пещере штата Техас были найдены останки гиганта с 3-метровым черепом и весом 300 кг. Анализ показал, что великаны с одной глазницей действительно жили в древности.

Исландские моряки после встречи с Кракеном описали его внешний вид в документах. Морское чудовище могло быстро погрузить корабль в пучину моря, но специалисты выяснили, что кальмары огромных размеров до сих пор скрываются в глубинах океанов, а также имеют 16-метровую длину. Предания часто упоминают о драконах, с которыми сражались герои. Пока есть версия, что предки людей описывали свои впечатления, столкнувшись с разновидностями динозавров или рептилиями, имеющими устрашающий внешний вид.

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