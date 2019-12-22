МВД начало проверку из-за учений с участием школьников в Татарстане

По факту тактико-строевых занятий отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана с участием школьников МВД республики начало проверку, информирует в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел.

«20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД РФ по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ», – передает ТАСС слова представителя МВД.

Он добавил, что по фактам нарушений, которые были допущены при организаций тактико-строевых занятий с личным составом отдела МВД по Тукаевскому району назначена служебная проверка.

При этом подчеркивается, что участие школьников с руководством МВД согласовано не было.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Новотроицкое Тукаевского района Татарстана силовики якобы провели учения с привлечением учащихся местной школы. Утверждалось, что отрабатывались действия правоохранителей во время массовых беспорядков.

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