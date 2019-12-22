Специалисты к 2022 году модернизируют истребитель-бомбардировщик Су-34

Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса.
На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации.
Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к 2022 году. Стоит напомнить, что данную модель начали разрабатывать еще в советские времена – с 1986 года, а ровно через 20 лет стартовало серийное производство истребителя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Беца заявила, что в последнее время в Эстонию приезжает много неквалифицированных работников с Донбасса / 5 ноября
- Украинский министр назвал себя дебилом / 22 октября
- Фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии / 23 ноября
- Пропавшая в Ставрополе школьница найдена / 13 ноября
- США собрались поставить вертолеты Apache Британии, Нидерландам и ОАЭ / 19 декабря
- Солонин: Кто-то должен был заваливать немцев трупами. Фамилия этого человека Жуков / 28 октября
- Иран получил три новых Airbus несмотря на санкции США / 22 декабря
- Мать участниц группы Anna Maria претендует на должность «омбудсмена» оккупированного Крыма / 27 ноября