Специалисты к 2022 году модернизируют истребитель-бомбардировщик Су-34

Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса.

На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации.

Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к 2022 году. Стоит напомнить, что данную модель начали разрабатывать еще в советские времена – с 1986 года, а ровно через 20 лет стартовало серийное производство истребителя.

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