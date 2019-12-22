Американские учёные провели эксперимент, в ходе которого установили, что пищевые добавки и витамины бесполезны для организма человека. Результаты исследования были опубликованы изданием Annals of Internal Medicine.

Специалисты настаивают: пищевые добавки не способны увеличить продолжительность жизни. Кроме того, в больших дозах они могут нанести вред здоровью. Несмотря на то, что большое количество знаменитостей в социальных сетях и на оздоровительных сайтах рекламируют различные витамины, появляется всё больше фактов, говорящих об их бесполезности.

Тем не менее, больше половины взрослого населения США употребляют синтетические пищевые добавки. Исходя из этого, учёные из Университета Тафтса изучили их влияние на организм человека. Было проведено Национальное исследование здоровья и питания с участием 27 725 добровольцев старше 20 лет. Все участники два раза в день заполняли опрос о еде, где необходимо было отмечать и прием витаминов. Эксперимент длился шесть лет. За это время умерли 3613 добровольцев. Из них 945 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 805 — от рака. Большинство умерших принимали витамины.

Таким образом учёные пришли к выводу о том, что различные добавки не оказывают влияния на продолжительность жизни. Более того, чрезмерное потребление кальция увеличивает риск развития рака, а бесконтрольный приём витаминов А, Е и бета-каротина может привести даже к преждевременной смерти. Специалисты отмечают: организм должен получать все необходимые ему вещества из продуктов питания, а от приема синтетических пищевых добавок и витаминов лучше отказаться.

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