Кинокритики Hollywood Reporter назвали худшие фильмы уходящего 2019 года

Критики авторитетного издания Hollywood Reporter подвели итоги уходящего 2019 года. Эксперты назвали худшие фильмы, получившие максимальное количество негативных отзывов.

Золото сомнительного рейтинга получила последняя работа Сталлоне «Кошки» в которой также снялся Джон Траволта. Серебро досталось мультипликационному фантастическому фильму «Стражи Арктики». Бронзу в рейтинге неудачников завоевала очередная картина о людях Икс-«Темный Феникс».

Четвертую ступень занял триллер «Домина» Брайана Де Пальмы. Увы, ни громкое имя режиссера, ни участие Николая Костера-Вальдау ленте не помогли. Пятая строчка досталась драме «Фанат». Впрочем, в ТОП-10 самых неудачных киноработ этот фильм не стал последним для актера, сюжет с участием Траволты «Бок о бок» попал на 10 место рейтинга. Перед ним с шестой по девятую строчку расположились триллер «Призраки Шэрон Тейт», мелодрама «Миллион мелких осколков», римейк боевика «Рэмбо: Последняя кровь» и картина «Спокойствие».

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