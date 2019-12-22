Кинокритики Hollywood Reporter назвали худшие фильмы уходящего 2019 года

22.12.2019, 16:30, Разное

Критики авторитетного издания Hollywood Reporter подвели итоги уходящего 2019 года. Эксперты назвали худшие фильмы, получившие максимальное количество негативных отзывов.
Золото сомнительного рейтинга получила последняя работа Сталлоне «Кошки» в которой также снялся Джон Траволта. Серебро досталось мультипликационному фантастическому фильму «Стражи Арктики». Бронзу в рейтинге неудачников завоевала очередная картина о людях Икс-«Темный Феникс».

Четвертую ступень занял триллер «Домина» Брайана Де Пальмы. Увы, ни громкое имя режиссера, ни участие Николая Костера-Вальдау ленте не помогли. Пятая строчка досталась драме «Фанат». Впрочем, в ТОП-10 самых неудачных киноработ этот фильм не стал последним для актера, сюжет с участием Траволты «Бок о бок» попал на 10 место рейтинга. Перед ним с шестой по девятую строчку расположились триллер «Призраки Шэрон Тейт», мелодрама «Миллион мелких осколков», римейк боевика «Рэмбо: Последняя кровь» и картина «Спокойствие».



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