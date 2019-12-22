Opel привезёт в Россию полноприводный Grandland X

22.12.2019, 16:30, Разное

На российском рынке появится автомобиль Opel Grandland X, доступный лишь с одной силовой установкой и системой привода на переднюю ось. В будущем не исключено и появление гибридной версии, отметили эксперты.
Спустя 5 лет концерн Opel вернулся в Россию, но уже входя в состав французской компании PSA. Отечественные аналитики считают, что немецкий бренд не сможет показать достойный результат и вновь переключится на другие рынки. Что касается изменений в автомобилях Opel, то их можно считать кардинальными, за исключением фирменного дизайна и эмблемы, которая знакома очень многим российским автомобилистам. Поначалу компания предлагает жителям РФ лишь кроссовер Grandland X. Впрочем, даже базовая версия, оснащенная 1,6-литровым 150-сильным двигателем, отпугнула покупателей своей стоимостью – более 1,8 миллиона рублей, а топовое исполнение обойдется уже в 2,2 миллиона рублей, что дороже по сравнению с главными конкурентами.

Еще одной ошибкой можно считать очень слабую дилерскую сеть, представленную лишь в 11 больших городах. Эксперты считают, что их должно быть, как минимум, 20-25. Не очень богатый модельный ряд может быть разбавлен лишь «младшим братом» Grandland X — Crossland X, но и в успех этого транспортного средства специалисты верят слабо.



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