«Это все маскарад»: молодящуюся Аллу Пугачеву раскусили

По словам эксперта, «Голубые

огоньки», особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутренним

Олимпийским играм. «То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару

сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится», —

порассуждал собеседник «Дни.ру».

Манукян сравнил шоу-бизнес со

спортом – «с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом». При

этом он добавил, что на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые

и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми

возможностями.

«Кстати, надо сказать, что я

доволен тем фактом, что придал этому «олимпийскому движению» ускорения три года

назад. Кто-то сошел с дистанции, кто-то, наоборот, на дистанции оказался уже в

топ статусе, как, к примеру, Александр Панайотов», – заявил эксперт. По его мнению,

певцу нужно благодарить судьбу, что он оказался под крылом Григория Лепса. «Это

счастливый лотерейный билет, который он случайно вытянул», – убежден Манукян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2019 в 9:31 PST

Он отметил, что за годы уже

привык к светской тусовке и со многими познакомился. «Знаете, все они

талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная

история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они

отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и

иллюзий», – раскусил звезд, и в частности, Аллу Пугачеву, эксперт.

«Это все маскарад, спектакль,

в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь.

Иначе бы не было этих многочисленных постов в «Инстаграм», в которых они

подогревают интерес к себе», – заключил Манукян. Отметим, что

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]