«Это все маскарад»: молодящуюся Аллу Пугачеву раскусили

По словам эксперта, «Голубые
огоньки», особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутренним
Олимпийским играм. «То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару
сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится», —
порассуждал собеседник «Дни.ру».
Манукян сравнил шоу-бизнес со
спортом – «с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом». При
этом он добавил, что на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые
и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми
возможностями.
«Кстати, надо сказать, что я
доволен тем фактом, что придал этому «олимпийскому движению» ускорения три года
назад. Кто-то сошел с дистанции, кто-то, наоборот, на дистанции оказался уже в
топ статусе, как, к примеру, Александр Панайотов», – заявил эксперт. По его мнению,
певцу нужно благодарить судьбу, что он оказался под крылом Григория Лепса. «Это
счастливый лотерейный билет, который он случайно вытянул», – убежден Манукян.
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Он отметил, что за годы уже
привык к светской тусовке и со многими познакомился. «Знаете, все они
талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная
история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они
отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и
иллюзий», – раскусил звезд, и в частности, Аллу Пугачеву, эксперт.
«Это все маскарад, спектакль,
в котором они играют. И в такой же спектакль они якобы превращают свою жизнь.
Иначе бы не было этих многочисленных постов в «Инстаграм», в которых они
подогревают интерес к себе», – заключил Манукян. Отметим, что
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