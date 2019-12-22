Рацион влияет на сексуальную жизнь каждого человека. Эксперты назвали три продукта, которые могут подавить влечение к противоположному полу.

В хлебобулочных изделиях содержатся транс-жиры, которые негативно влияют на клетки человека, включая иммунные. Из-за них глюкоза плохо усваивается организмом. Таким образом повышается уровень сахара в крови, а либидо снижается.

Спровоцировать снижение влечения к противоположному полу могут и молочные продукты. Всё дело в содержащейся в них молочной кислоте, которая способна подавлять либидо на любом уровне. При этом, необходимо помнить о пользе кальция, которого много в молочных продуктах. Чтобы организм не страдал от его дефицита, стоить добавить в рацион соевое молоко, зелень, капусту, фасоль и брокколи.

Несмотря на то, что устрицы – хороший источник цинка, который очень важен для правильной выработки гормонов, они также считаются токсичной пищей, ведь могут впитывать различные вредные вещества из океана. Данный факт перевешивает все преимущества данного продукта. Поэтому эксперты рекомендуют восполнять недостаток цинка с помощью шпината. Стоит отметить, что не нужно полностью отказываться от вышеперечисленных продуктов питания, достаточно просто свести к минимуму их употребление.

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