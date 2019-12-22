В «ЕР» рассказали о явке на выборах главы Абакана

За два часа до момента закрытия избирательных участков свои голоса на досрочных выборах главы Абакана успели отдать уже 26 тысяч 687 избирателей. Таким образом, согласно данным территориальной избирательной комиссии, на 18:00 по местному времени явка составила 20,56%.

«Отрадно, что жители Абакана могут самостоятельно определить, кто будет возглавлять город», – заметил председатель абаканского городского Совета депутатов Альберт Тупикин. Парламентарий напомнил, что в столице Хакасии сохранилась процедура прямых выборов главы.

«Надеюсь, что все, кто неравнодушен к своей малой родине, успеют выразить свою волю», – добавил Альберт Тупикин.

Напомним, утром 22 декабря в Абакане открылись 74 избирательных участка. Сообщается, что серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано не было. Все участки работают в штатном режиме. Всего в списках избирателей зарегистрировано 129 тысяч 825 человек.

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