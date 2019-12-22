В «ЕР» рассказали о явке на выборах главы Абакана

22.12.2019, 16:26, Разное

За два часа до момента закрытия избирательных участков свои голоса на досрочных выборах главы Абакана успели отдать уже 26 тысяч 687 избирателей. Таким образом, согласно данным территориальной избирательной комиссии, на 18:00 по местному времени явка составила 20,56%.

«Отрадно, что жители Абакана могут самостоятельно определить, кто будет возглавлять город», – заметил председатель абаканского городского Совета депутатов Альберт Тупикин. Парламентарий напомнил, что в столице Хакасии сохранилась процедура прямых выборов главы.

«Надеюсь, что все, кто неравнодушен к своей малой родине, успеют выразить свою волю», – добавил Альберт Тупикин.

Напомним, утром 22 декабря в Абакане открылись 74 избирательных участка. Сообщается, что серьезных нарушений в ходе голосований зарегистрировано не было. Все участки работают в штатном режиме. Всего в списках избирателей зарегистрировано 129 тысяч 825 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика