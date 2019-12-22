Наука: Новую диагностику пациентов с хроническими нарушениями сознания разработали в УрФУ

Психологи университета изучили особенности формирования условных рефлексов у людей с нарушениями сознания, утративших способность к объективному отражению реальности.

Процесс восстановления после травмы мозга

В экспериментальном исследовании ученые попытались воспроизвести ситуацию работы с пациентами в вегетативном состоянии, при котором сознание утрачено, а реакции на внешние воздействия и рефлексы частично или полностью отсутствуют.

«В обычных условиях мы даем испытуемому задание, например, просим нажимать на какие-то кнопки, найти объект на экране, выполнить задачу на распознавание. Об успехах человека в процессе научения мы судим по количеству сделанных им ошибок или скорости реакции. Но когда мы имеем дело с пациентами, которые не могут отвечать осознанно, то процесс научения можно отследить только по реакции мозга», — рассказал один из авторов исследования, заведующий учебно-научной лабораторией нейротехнологий и ассистент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Юрий Павлов.

В исследовании принимали участие 63 здоровых испытуемых. Участники эксперимента слушали последовательность звуков, при этом от них не требовалось выполнять какие-либо дополнительные задания. Звуки различались по тональности и сочетались либо с именем испытуемого, либо с чужим именем. Ученые предположили, что собственное имя испытуемого будет вызывать у него положительную реакцию. Во время эксперимента специалисты регистрировали вызванные потенциалы мозга — крошечные по амплитуде изменения электрической активности мозга в ответ на предъявление стимула. Ученые обнаружили, что после того как имя в сочетании со звуком определенной тональности предъявлялось несколько раз, у испытуемого происходило научение (формировался условный рефлекс), и реакция в мозге возникала уже только при предъявлении звука.

«Исследования процессов научения на пациентах с хроническими нарушениями сознания очень ограничены, ранее подобные эксперименты не проводились. Если у пациентов после прохождения нашего теста будут обнаружены признаки научения, значит, есть свидетельства сохранности способности мозга к усвоению новой информации или осуществлению когнитивной деятельности. Для врачей это является мощным стимулом для позитивного прогноза. Таким образом, наш новый подход позволит прогнозировать развитие болезни у пациентов», — пояснил Юрий Павлов.

Авторы работы уверены, что изучение процессов научения у людей с нарушениями сознания, в том числе находящихся в вегетативном состоянии или состоянии минимального сознания, поможет ученым ставить более точный диагноз и делать прогноз относительно того, как будет меняться состояние больного.

Исследование опубликовано в журнале Neurobiology of Learning and Memory.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]