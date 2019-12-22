Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж приготовил рождественский пудинг с Елизаветой II и принцем Чарльзом

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж впервые принял участие в приготовлении традиционного рождественского пудинга. Помимо родителей 6-летнему мальчику помогали его дедушка принц Чарльз и прабабушка Елизавета II – царствующая британская королева из Виндзорской династии.

Соответствующими фотографиями поделился с общественностью Букингемский дворец посредством соцсетей. Для того, чтобы приготовить угощение для католического Рождества, вместе собрались представители четырёх поколений монаршей семьи. Елизавете II уже 93 года, её сыну принцу Чарльзу – 71, а родителям Джорджа, Кэтрин Миддлтон и принцу Уильяму по 37 лет. Руководил процессом приготовления пудинга 6-летний принц Кембриджский, который оказался настолько аккуратен, что даже не испачкал свою белую рубашку.

Приготовленное королевской семьёй лакомство будет передано одиноким ветеранам армии Великобритании. Внутрь пудинга положили 6-пенсовые монеты – считается, что кому они попадутся, того будет ждать удача. Организовывает ежегодные акции благотворительный Королевский легион.

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