Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж приготовил рождественский пудинг с Елизаветой II и принцем Чарльзом

22.12.2019, 16:21, Разное

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж впервые принял участие в приготовлении традиционного рождественского пудинга. Помимо родителей 6-летнему мальчику помогали его дедушка принц Чарльз и прабабушка Елизавета II – царствующая британская королева из Виндзорской династии.
Соответствующими фотографиями поделился с общественностью Букингемский дворец посредством соцсетей. Для того, чтобы приготовить угощение для католического Рождества, вместе собрались представители четырёх поколений монаршей семьи. Елизавете II уже 93 года, её сыну принцу Чарльзу – 71, а родителям Джорджа, Кэтрин Миддлтон и принцу Уильяму по 37 лет. Руководил процессом приготовления пудинга 6-летний принц Кембриджский, который оказался настолько аккуратен, что даже не испачкал свою белую рубашку.

Приготовленное королевской семьёй лакомство будет передано одиноким ветеранам армии Великобритании. Внутрь пудинга положили 6-пенсовые монеты – считается, что кому они попадутся, того будет ждать удача. Организовывает ежегодные акции благотворительный Королевский легион.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика