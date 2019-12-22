С вечера 22 декабря иудеи всего мира начнут праздновать Хануку

Иудеи всего мира с вечера 22 декабря начнут праздновать один из главных еврейских праздников Хануку. Продлится этот период для людей, исповедующих данную религию, до 30 декабря включительно.

Праздновать Хануку начали в память об очищении Иерусалимского храма, где была возобновлена служба после разгрома и изгнания греко-сирийских войск с Храмовой горы. Это событие иудеи еще называют «праздник света и огней». Храм был освящен спустя три года, после чего вновь начали зажигать меноры и приносить жертвоприношения.

У иудеев существует легенда, что после очищения Иерусалимского храма был найден только один кувшин, в котором было ритуально чистое масло. Но его хватило бы только для зажигания одной меноры, которая смогла бы гореть один день. Произошло чудо и она светилась целых восемь дней, а за этот период удалось приготовить новое чистое масло. Это событие получило название «чудо Хануки». В иудаизме ее считают самым «веселым и детским праздником». В Израиле 22 декабря рабочий день, но детям можно в честь такого важного события не идти в школу. Верующие евреи обычно накрывают праздничный стол на Хануку, а на протяжении восьми дней зажигают свечи в память о произошедшем чуде. В первый день праздника зажигается одна света, а с каждым последующим днем количество увеличивается на одну. Таким образом, в последний день в доме должно гореть восемь свечей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]