Выяснились «тёмные» подробности прошлого влиятельной семьи девушки Арсения Шульгина Лианы Волковой

В СМИ распространили «тёмные» подробности из прошлого семьи Лианы Волковой – девушки Арсения Шульгина. Как выяснили журналисты, родители избранницы сына певицы Валерии являются влиятельными людьми, но репутация у них якобы не вполне «кристально чистая».

Согласно информации сетевого издания «СтарХит», в жизни семьи Лианы Волковой было несколько скандальных эпизодов, связанных с судебными разбирательствами. Как отмечается, несколько лет назад ученик одной из школ подал в суд и выиграл дело в отношении собственников магазина одежды, связанного с избранницей Арсения Шульгина и её матерью. На тот момент Лиане Волковой было 15 лет, она работала в том предприятии розничной торговли моделью. Девушка сообщала тогда об угрозах, которые направляли в её адрес владельцы магазина после судебного иска, инициированного школьником.

Другой эпизод связан с некой женщиной, обвинявшей Волковых в «выживании её из дома», для чего родители избранницы Арсения Шульгина якобы пользовались депутатскими полномочиями.

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