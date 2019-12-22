Макрон отказался от президентской пенсии – Le Parisien

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от получения президентской пенсии, которая ему положена после официального ухода с поста главы государства, написала 21 декабря газета Le Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Собеседник заявил, что данное решение касается как пенсии по завершению исполнения обязанностей президента в мае 2022 года, так и материальных выплат в случае еще одной победы на президентских выборах. Также Макрон отказался от положенного ему, согласно французским законам, пожизненного поста в Конституционном совете.
Пенсию экс-президентам учредили во Франции в 1955 году. Сегодняшний ее размер – около €6 тыс. в месяц. Зарплата члена Конституционного совета – более €13 тыс. в месяц.
В Елисейском дворце добавили, что решение Макрона связано с желанием «действовать в соответствии с ситуацией в стране», при этом решение главы государства «подает хороший пример другим».
Макрон официально стал президентом Франции 14 мая 2017 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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