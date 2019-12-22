В Донбассе появился памятник фотокорреспонденту Стенину

На месте гибели фотокорреспондента агентства РИА «Новости» Андрея Стенина в окрестностях поселка Горняк установлен памятник.
Деньги на памятник собирали журналисты нескольких СМИ. Мемориал открыли 22 декабря, в день рождения Стенина, передает РИА «Новости».
Мемориал – это три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина, а также двух его коллег, погибших в 2014 году на этом же месте.
Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе.
Стенин посмертно награжден орденом Мужества (2014), его бюст установлен в школе, названной в его честь, в населенном пункте Горняцкое в ДНР.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Седокова и Тимма публично признались друг другу в любви / 16 декабря
- WSJ — западные правительства обхаживают Белоруссию — ради сдерживания России / 6 ноября
- Все активные болельщики покинули игру «Зенит» — «Динамо» в знак протеста против полицейского произвола / 6 декабря
- Олимпийский чемпион по боксу вступился за Сталина перед Губерниевым / 20 декабря
- Политолог выразил сомнение в успешности партийного проекта Прилепина / 3 декабря
- Песков оценил встречу Лаврова и Трампа / 11 декабря
- Школьница в Воркуте заперла вора в квартире и ушла на занятия / 13 декабря
- В Британии предъявили обвинение водителю грузовика с 39 телами мигрантов / 26 октября