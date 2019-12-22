В Донбассе появился памятник фотокорреспонденту Стенину

22.12.2019, 16:12, Новости дня

На месте гибели фотокорреспондента агентства РИА «Новости» Андрея Стенина в окрестностях поселка Горняк установлен памятник.

Деньги на памятник собирали журналисты нескольких СМИ. Мемориал открыли 22 декабря, в день рождения Стенина, передает РИА «Новости».

Мемориал – это три гранитных плиты, на которых высечено изображение Андрея Стенина, а также двух его коллег, погибших в 2014 году на этом же месте.

Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе.

Стенин посмертно награжден орденом Мужества (2014), его бюст установлен в школе, названной в его честь, в населенном пункте Горняцкое в ДНР. 



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