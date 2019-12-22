Галкин дважды проигнорировал приглашение Собчак принять участие в ее шоу

Ксения Собчак пожаловалась на коллегу из-за отказа принять участие в своем шоу. Максим Галкин уже дважды проигнорировал предложение телеведущей.

В эфире передачи «Сегодня вечером» супруг Пугачевой не стал объяснять, почему не захотел появиться в программе журналистки. При этом Галкин отметил: иногда она бывает безжалостна к своим гостям. «Максим, это ты меня побаиваешься и ко мне не приходишь», — заявила Собчак и добавила, что юморист не знает ее главного секрета. По утверждению супруги Константина Богомолова, участники ее Youtube-проекта после съёмок интервью могут попросить светскую львицу вырезать кадры, которые они не одобряют. Вот только даже этот факт не убедил комика принять предложение знаменитости.

Ранее сообщалось, что Собчак показала фолловерам в Instagram снимок, на котором запечатлена в образе императрицы. Подписчиков возмутило то, что ведущая позволила себе воспользоваться ликами святых на украшениях.

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