Бородина трогательно обратилась к дочери Теоне Омаровой в честь дня рождения

22.12.2019, 16:04, Разное

Ксения Бородина разместила в Instagram снимок 4-летней дочери. В подписи к посту телеведущая трогательно обратилась к Теоне Омаровой в честь ее дня рождения.
По словам знаменитости, многие считают ее наследницу взрослой, однако она этого не замечает. «Смех и радость ты приносишь людям — это точно про тебя, наш позитивчик», — нежно высказалась Бородина. Как сказала звездная мать, у малышки такой же боевой характер, как и у нее. Актриса добавила, что у Теоны Омаровой доброе сердце и она всегда готова заступиться за своих родных. В честь дня рождения супруга бизнесмена пожелала имениннице счастья и трогательно призналась ей в любви. «Сверкай, моя звездочка, пусть тебя всегда будет солнышко на твоём пути, принцесса», — обратилась к девочке экс-участница «Дома-2».

Также Ксения Бородина и ее муж воспитывают 10-летнюю дочь Марусю Омарову. В комментариях к поздравлениям малышки присоединились Ольга Бузова и Дарья Пынзарь. Кроме этого, подписчики телеведущей написали в адрес девочки много теплых слов. Звезда часто показывает фолловерам интересные моменты из жизни детей. Недавно она поделилась сюжетом, на котором младшая наследница боялась беременности матери.



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