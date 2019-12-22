Друзья подарили Рудковской мебель и посуду для загородного дома

Многие знают, что Яна Рудковская является одной из самых состоятельных знаменитостей. Известно, что друзья подарили телеведущей мебель и посуду для загородного дома.

Вблизи роскошного поместья расположены еще несколько зданий, в том числе апартаменты для гостей. Музыкальный продюсер Димы Билана и ее супруг построили это место для того, чтобы встречаться с партнерами и коллегами. Рудковская часто проводит различные приемы, да и сама говорит, что любит организовывать званые ужины. Не так давно светская львица пояснила журналистам, что в свое время друзья обставили ее загородное жилье, а теперь регулярно приезжают туда погостить.

На церемонию бракосочетания музыкальному продюсеру и Евгению Плющенко подарили предметы интерьера, в том числе мебель и посуду, из предоставленного звездами списка. В связи с этим близкие приятели помогли телеведущей с обустройством дома, где сами часто появляются.

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