Девочка из Лондона нашла на купленной открытке послание китайских заключенных

На рождественской открытке, купленной в супермаркете Tesco, шестилетняя девочка из Лондона нашла послание с просьбой о помощи, которое, предположительно, написали иностранные заключенные в китайской тюрьме, пишет издание Sunday Times.
По данным портала, текст на открытке написан от руки. «Мы иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы вынуждены работать против своей воли. Пожалуйста, помогите нам, известив правозащитную организацию», – передает текст послания китайских заключенных РИА «Новости».
Авторы послания просили связаться с человеком по имени Питер Хамфри, но не уточнили, зачем.
Отец шестилетней Флоренс, которая стала владелицей купленной в супермаркете открытки, нашел в Сети информацию о бывшем британском журналисте Хамфри, который находился в тюрьме Цинпу около двух лет.
После этого он связался с Хамфри, а тот предал историю огласке.
В итоге крупнейшая британская торговая сеть Tesco остановила производство на китайском производстве, где эти открытки производились.
«Мы решительно осуждаем использование труда заключенных и никогда не допустим его в нашей цепи поставок. Мы были шокированы этими утверждениями и немедленно приостановили работу предприятия, где производятся эти открытки, а также начали расследование», – говорится в заявлении Tesco.
Открытки изъяли из продажи до окончания расследования.
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