В Ираке прошли массовые протесты из-за премьера страны

Тысячи людей на юге Ирака заблокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против нынешнего премьера и задержки с назначением нового главы правительства.
Антиправительственные митинги и демонстрации начались в стране с 1 октября этого года. Протестующие требуют полной смены режима.
Срок для назначения парламентом нового премьера уже дважды переносился президентом Бархамом Салехом.
Нынешний премьер Абдель Махди уже подал в отставку, но продолжает выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.
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