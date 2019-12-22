В Ираке прошли массовые протесты из-за премьера страны

22.12.2019, 15:57, Новости дня

Тысячи людей на юге Ирака заблокировали дороги и здания официальных учреждений в знак протеста против нынешнего премьера и задержки с назначением нового главы правительства.

Антиправительственные митинги и демонстрации начались в стране с 1 октября этого года. Протестующие требуют полной смены режима.

Срок для назначения парламентом нового премьера уже дважды переносился президентом Бархамом Салехом.

Нынешний премьер Абдель Махди уже подал в отставку, но продолжает выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.



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