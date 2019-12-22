Новый год со звездой: Названы самые дорогие артисты на корпоративах

Новогодняя вечеринка у многих ассоциируется с пышным праздничным столом, подарками, дискотекой под любимые песни и другими радостными моментами. Состоятельные люди зачастую предпочитают не просто слушать хиты с плеера на музыкальном центре, а приглашать на свои праздники реальных звезд. Из-за ажиотажа перед Новым годом многие артисты немного поднимают ценники, пытаясь заработать в «сезон». Журналисты издания OANews составили перечень самых дорогих исполнителей, которые берут за корпоративы максимальные суммы.

В текущем году одной из самых востребованных певиц стала Полина Гагарина. По информации от инсайдеров, близких к ее менеджменту, звезда просит за корпоратив около 3,5 миллиона рублей. Для сравнения, столько же берут Дима Билан и Николай Басков. Артисты средней величины варьируют ценники в пределах 1 миллиона рублей, если речь идет о предновогоднем мероприятии. В саму новогоднюю ночь стоимость концерта увеличивается в несколько раз.

Алла Пугачёва

Примадонна российской эстрады в текущем году установила минимальный ценник для корпоративов в размере 350 тысяч долларов. Пугачева официально прекратила полноценную концертную деятельность в 2010 году, но продолжила работать на частных мероприятиях, которые являются основой ее дохода. В одном из интервью она рассказывала, что в предновогодний период часто приходится со съемок телепередачи или прямого эфира сразу же лететь в другой город на корпоратив. Пугачева является одной из самых высокооплачиваемых артисток в РФ даже с учетом того, что молодое поколение мало знакомо с ее творчеством.

Сергей Шнуров



Лидер группы «Ленинград» также входит в перечень самых высокооплачиваемых российских артистов. Специально для новогодних корпоративов различного масштаба его команда сделала два варианта шоу с минимальным и максимальным количеством музыкантов для размещения в любых клубах или на площадках. Стоимость выступления «Ленинграда» стартует от 100 тысяч долларов. В новогоднюю ночь за шоу придется отдать до 300 тысяч долларов. Примечательно, что Шнурову часто предлагают отработать мероприятие в качестве ведущего, но он всегда отказывается, мотивируя это отсутствием таланта к разговорному жанру.

Григорий Лепс



Лепс обойдется примерно во столько же, сколько просит и его коллега Сергей Шнуров. Российский исполнитель также предпочитает работать исключительно с живыми музыкантами, из-за чего не каждый клуб может позволить себе сотрудничать с ним. Обладатель премий World Music Awards, «Песня года», «Золотой граммофон» по праву считается главной «корпоративной» звездой, ввиду чего не испытывает недостатка в заказах. Стоимость выступления Лепса в новогоднюю ночь ранее составляла порядка 250 тысяч долларов, но в последние годы он решил отказаться от такого заработка, проводя праздники с семьей.

Филипп Киркоров



Король российской эстрады берет немного меньше, чем его бывшая супруга Алла Пугачева. За корпоративный концерт с участием Филиппа Киркорова придется отдать от 75 тысяч долларов. Многократный обладатель премии «Золотой граммофон» в минувшем году решил провести праздники с детьми, ввиду чего не выступал на частных вечеринках, но в 2019 году снова решил заняться подработкой. Примечательно, что с 2017 года он почти в два раза поднял стоимость выступления, но заказов от этого не стало меньше. За выезд за границу Киркоров берет 100 тысяч долларов, а шоу мэтра российской эстрады в новогоднюю ночь обойдется ценителям его творчества минимум в 20 тысяч долларов. По словам артиста, праздничный период для любого исполнителя является очень изнурительным, так как в день приходится давать по нескольку концертов.

Валерий Меладзе



Пятая позиция в рейтинге самых дорогих звезд на корпоративы досталась Валерию Меладзе. За выступление артиста в предновогодний период придется отдать порядка 50 тысяч долларов. Новогодняя ночь Меладзе обойдется в 150 тысяч долларов, но в одном из недавних интервью он рассказывал, что график на праздники у него почти полностью расписан.

Вера Брежнева



Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» на новогодний корпоратив обойдется примерно в 40 тысяч долларов. По словам звезды, последние годы она работала и в новогоднюю ночь, но сейчас думает о том, чтобы провести праздники с семьей. Еще в минувшем сезоне ее ценник за шоу на частном выступлении составлял 30 тысяч долларов. Сейчас певица работает только с живыми музыкантами, что существенно повышает уровень концерта. За новогоднюю ночь Брежнева ранее брала порядка 100 тысяч долларов. Стоимость выступления в текущем году остается неизвестной.

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