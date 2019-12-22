Стас Костюшкин ответил на обвинения по поводу оказания интимных услуг

В последнее время Стас Костюшкин часто становится жертвой слухов, который распространяют хейтеры. На этот раз певец ответил на обвинения по поводу оказания интимных услуг, прочитав переписку неизвестных женщин.

Звезда был удивлен, что эти особы активно обсуждали данную тему, отмечая, что он якобы берет деньги за свои услуги. Костюшкин решил пресечь дальнейшее распространение лжи, отметив, что не является мужчиной по вызову. Артист уже привык к таким неожиданностям, так как создал сценический образ любвеобильной личности.

Многие поклонники считают кумира сексапильным мачо, о котором мечтает каждая женщина. Они посоветовали певцу не обращать внимания на такие нюансы и сохранять позитив перед грядущими праздниками.

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