Поклонники оценили перемены во внешнем виде Ольги Бузовой

Ольга Бузова приняла участие в новой фотосессии, позировав перед камерой в новом образе. Поклонники оценили кадры изменившейся до неузнаваемости певицы.

На размещенных в Instagram снимках артистка запечатлена в кожаном наряде total black и гладкой прической. В подписи к публикации Бузова отметила, что скучала по фотосъёмкам. «Мне очень нравится такой формат, очень стильно!» — пояснила знаменитость. Многие фолловеры написали в адрес кумира кучу комплиментов и признались, что она изменилась до неузнаваемости. Некоторые назвали образ звезды «Дом-2» строгим. «Невероятно красива», «Тебе идет», «Шикарный образ», — писали поклонники.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова привела в восторг подписчиков неожиданным внешним видом. Балерина разместила в блоге снимок в строгом костюме с минимальным использованием мейкапа.

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