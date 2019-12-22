Поклонники оценили перемены во внешнем виде Ольги Бузовой

22.12.2019, 15:47, Разное

Ольга Бузова приняла участие в новой фотосессии, позировав перед камерой в новом образе. Поклонники оценили кадры изменившейся до неузнаваемости певицы.
На размещенных в Instagram снимках артистка запечатлена в кожаном наряде total black и гладкой прической. В подписи к публикации Бузова отметила, что скучала по фотосъёмкам. «Мне очень нравится такой формат, очень стильно!» — пояснила знаменитость. Многие фолловеры написали в адрес кумира кучу комплиментов и признались, что она изменилась до неузнаваемости. Некоторые назвали образ звезды «Дом-2» строгим. «Невероятно красива», «Тебе идет», «Шикарный образ», — писали поклонники.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова привела в восторг подписчиков неожиданным внешним видом. Балерина разместила в блоге снимок в строгом костюме с минимальным использованием мейкапа.



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