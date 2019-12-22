Мнение: С ровесницей дочери

Очень понравился комментарий к посту про женщин, которые являются отверстиями, прежде всего, для самих себя.

Настолько понравился, что приведу его полностью:

Ну откровенно говоря мужчины недалеко ушли от таких женщин … Считают себя настоящими мужиками только по причине способности вдуть девке на 20 лет младше самих себя . Не стать ученым ,20 лет до этого проработав пусть и в своё удовольствие , но на маленькую ЗП, не построить крепкую ячейку общества , не построить достойный бизнесс.. нет, секс с ровесницей дочери вот признак мужика .



Фото: Соцсети

Много правды в этих словах, не так ли?

Наш мужик на кредитной, в лучшем случае, «Тойоте», не имея карьеры, власти, денег представляет из себя полнейшее чмо. Безымянное, скучное и, в подавляющем большинстве случаев, некрасивое чмо.Однако это чмо чванливо и наделено благодаря его полоумной мамаше большими амбициями. Амбиции большие, но лень и гонор — ещё больше. Умишко же, в лучшем случае, средненький.

При таких вводных преуспеть в жизни, как вы понимаете, проблематично.

Наш среднестатистический мужик — это лузер. Он не реализован в карьере, творчестве, вообще ни в одной сфере, где реализуют себя приличные мужчины.

Что остаётся лузеру? Правильно: разводить на секс малолеток и бахвалиться перед такими же неудачниками своими эротическими победами. Победами над полуголодными студентками, готовыми отсосать дяде за ужин и ночёвку в квартире, а не в общаге.

Ему — 38, ей — 19. Он — менеджер в говно-фирме или фрилансер, и у него есть машина. Этого вполне достаточно, чтобы она ему дала.

Трахая девчонку, лузер чувствует себя успешным и мудрым чуваком, хотя гол как сокол и, вообще, дебил.

Пацаны, ходите сюда правду слушать. Ну, кто, если не я, вам её скажет?

Если ваш годовой доход меньше 1 миллиона долларов, то с вами вообще не о чем разговаривать. И я сейчас не шучу, не глумлюсь и не троллю. Я — не Полонский и не предлагаю пройти в жопу всем тем из вас, у кого нет миллиарда.

Однако миллион долларов в год — это та цифра, от которой начинается доход того, кто имеет право называться себя мужчиной. Всего лишь миллион. Не так много, на самом деле.

Нет такого дохода? Ну, что ж: продолжайте дальше ковыряться своими кривыми письками в дырках неизбалованных девчонок и считать себя альфа-самцами.

Считать вы можете себя кем угодно, но истина-то она одна: вы — чмошники. В подавляющем большинстве своём.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро

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