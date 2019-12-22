Корабль Starliner успешно посадили после неудачного полета к МКС

Сотрудники НАСА и Boeing успешно посадили корабль Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.
Посадку выполнили в 7.57 по времени Восточного побережья США (15.58 мск), передает ТАСС.
До этого корабль начал схождение с орбиты.
20 декабря Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, но позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту.
В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть его на землю.
Газета ВЗГЛЯД писала о неудачах США в создании замены российским «Союзам».
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