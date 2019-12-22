Корабль Starliner успешно посадили после неудачного полета к МКС

Сотрудники НАСА и Boeing успешно посадили корабль Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Посадку выполнили в 7.57 по времени Восточного побережья США (15.58 мск), передает ТАСС.

До этого корабль начал схождение с орбиты.

20 декабря Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, но позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту.

В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше. Было решено вернуть его на землю.

Газета ВЗГЛЯД писала о неудачах США в создании замены российским «Союзам».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на заводе АО «Опытный завод «Нефтехим» в Уфе, сообщили в СУ СК по региону. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО […]