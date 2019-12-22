В аннексированном Крыму по политическим мотивам удерживают 88 человек – правозащитница

В аннексированном Крыму по политическим мотивам за решеткой удерживают 88 человек. Об этом в эфире «Громадського радіо» 20 декабря рассказала правозащитница, глава правления общественной организации «Крымская правозащитная группа» Ольга Скрипник.
Она рассказала, что в 2019 году в Крыму были освобождены 12 человек, но лишены свободы – 40.
«Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы и идет на уступки и освобождает людей, но, с другой стороны, арестовывает еще больше. Поэтому ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой», – сказала она.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на заводе АО «Опытный завод «Нефтехим» в Уфе, сообщили в СУ СК по региону. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Комитет Сената США поддержал законопроект, позволяющий признать Россию спонсором терроризма / 11 декабря
- Белый дом пересказал первый разговор Трампа и Зеленского / 15 ноября
- Песков сказал, как изменилась РФ в 2019 году / 14 декабря
- В Забайкалье завершились спасательные работы на месте аварии с 19 погибшими / 1 декабря
- Задолженность Фонда соцстраха по оплате больничных и декретных превысила 1 млрд грн – Денисова / 27 ноября
- Экс-премьер Франции Фийон заявил о неэффективности антироссийских санкций / 30 октября
- Rambler предложил Lynwood отозвать заявление к Nginx / 16 декабря
- США возобновят полеты космических ракет над Кубой / 29 октября