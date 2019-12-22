Мнение: Ненависть к себе.

Когда террорист нападал на людей с ножом на мосту в лондоне наши псевдолиберальные отбросы соболезновали, когда людей давили в берлине грузовиком тоже выражали солидарность. Но когда какой то никчемный ублюдок живуший в 40 лет с мамой и дробовиком застрелил охранников около приемной ФСБ они все радовались. Вопрос, только чему на самом деле эти никому не нужные овощи радуются в такие моменты?

У меня лично есть приятель, который считает, этот бессмысленный теракт забавным. Такой яркий представитель этих 2% в нашей стране читающих псевдооппозиционные сми и мало в чем разбирающихся…

Вся эта псевдолиберальная падаль, которая радовалась теракту и гибели сотрудников ФСБ на самом деле ненавидит не спецслужбы, а ненавидит нашу страну, нас русских, как этнос, а если спуститься на ступень ниже то ненавидят они всегда себя, свою никчемность и свою невостребованность в обществе. Приглядитесь и вы увидите насколько они все пустые и жалкие: от венедиктова с кашиным до светова и гудкова. Люди, которые ничего в политике не добились кроме брезгливого отношения к себе в обществе, как к прокаженным. Эта помойка всегда будет радоваться падению самолетов, гибели наших солдат на полях сражений, эпидемиям, караблекрушениям и санкциям против нашей страны и у них для выражения этой радости всегда будут созданы на западе целые каналы, где они будут изрыгать свою ненависть. Ну а мы просто должны давать этому правильную оценку и сделать все, чтобы эти отбросы оставались в своей никому не нужной резервации и пусть там они харкают ненавистью друг другу в уши…

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Источник: Конт

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