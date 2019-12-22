Мнение: Экономика России сейчас растет так же, как и в начале 2000-ых

Не верите? Зря. Это факт. Но почему сейчас такой рост не ощущается так же, как 20 лет назад? Всё просто.

Но начнем, как обычно, с самого начала.

2000 год. Рост ВВП по итогам года 10%. Обогнали даже Китай.

Рост ВВП в рублях — 2,482 триллиона рублей.

ВВП России в 2018 году

2018 год. Рост по итогам года 2,3%.

Рост ВВП в рублях — 11,775 триллионов рублей. В номинальных значениях рост ВВП в 2018 году почти в 5 раз выше, чем в 2000-ом году.

Но мы помним про такую штуку, как инфляция.

После поправки на накопленную за все годы инфляцию получаем, что ВВП в 2018 году прибавил почти столько же, сколько в 2000-ом году — всего 2,195 триллиона рублей.

А чего же мы не чувствуем этого на своих карманах «образца 2018 года» такого же эффекта от рост экономики, как чувствовали на своих карманах «образца 2000 года»?

Добро пожаловать в мир «высокой экономической базы».

В 2000 году прибавка к средней зарплате, которая тогда составляла 1500 рублей, всего 700 рублей увеличивала её почти на 50%. Прибавьте 700 рублей к средней зарплате за 2018 год, которая составляла 42 550 рублей. Рост всего 1,6%.

Сделаем поправку на инфляцию за все годы. 700 рублей в 2000 году — это 3600 на 2018 год. Даже такая прибавка к зарплате составляет всего 8,46%. Опять же сильно недотягивает до роста почти на 50% по итогам 2000-го года.

Именно из-за высокой экономической базы нынешних лет при таком же росте экономики, что и в начале 2000-ых годов, мы этого роста не ощущаем в такой же степени, как и 20 лет назад.

Евгений Блок

Источник: Конт

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