Эрдоган пообещал при необходимости увеличить поддержку ливийского ПНС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии.
«Если будет необходимо, то мы увеличим военный аспект нашей поддержки Ливии. Мы оценим все имеющиеся возможности как на суше, так и в море и в воздухе», – передает слова Эрдогана ТАСС.
В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, по которому Анкара может отправить в Ливию турецкие войска.
До этого в Триполи уже были направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС.
Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли РФ спасти Ливию от турецкого военного вмешательства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на заводе АО «Опытный завод «Нефтехим» в Уфе, сообщили в СУ СК по региону. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), по факту пожара на производственной площадке предприятия АО […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Девочку не пустили за праздничный стол в классе: мама не сдала деньги / 5 ноября
- Daily Mail — США проигрывают России и Китаю гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта / 9 ноября
- На заводе «Авангард» пояснили, куда уходила взрывчатка / 18 декабря
- Росстат: В РФ намолотили зерна больше, чем в 2018 году / 19 ноября
- В США шесть человек погибли во время пожара в мотеле / 22 декабря
- Адвокат объяснил гигантские долги Киркорова / 18 декабря
- В Украине проходят местные выборы, полиция обеспечивает правопорядок / 22 декабря
- Честно и чисто. Российский биатлон выбирается из ямы / 16 декабря