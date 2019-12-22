Лавров: Россия готовит ответ на новые американские санкции в отношении «Северного потока – 2»

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США из-за проекта «Северный поток – 2».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», – сказал Лавров в эфире Первого канала.

Накануне, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает санкции в отношении газопровода из России в Германию «Северный поток – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарско-нидерландская компания Allseas сразу же приостановила работу, несмотря на то, что строительство завершено более чем на 90%. Представители Allseas заявили, не восстановят работу «до получения юридических, технических и экологических разъяснений от соответствующего органа США».

Санкции предусматривают отказ в американских визах и блокировку всех американских активов иностранных граждан и компаний, имеющих отношение к проектам «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию, угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван «инструментом принуждения».

В Еврокомиссии раскритиковали введение санкций США в отношении европейских компаний, которые работают легально. Правительство также Германии назвало введенные санкции вмешательством во внутриевропейские дела.

Газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, строит «Газпром», также в строительстве участвуют компании из Германии и Австрии. Власть в этих странах утверждает, что речь идет о сугубо экономическом проекте.

Ввод трубопровода в эксплуатацию намечен на 2019 год. По нему в Германию должно пойти 55 млрд кубометров газа в год или больше четверти от объема экспортных поставок «Газпрома». Вторая ветка трубопровода, по сути, дублирует уже действующую – «Северный поток», мощность которого также составляет 55 млрд кубов в год.

В октябре Дания одобрила строительство газопровода по маршруту к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Отсутствие разрешения с ее стороны на прокладку трубы в ее территориальных водах в последние месяцы сильно тормозило проект.

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