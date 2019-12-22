Экс-участник «Руки Вверх!» Потехин не нуждается в фанатах Жукова

После распада группы «Руки Вверх!» ее экс-участник на какое-то время исчез из мира шоу-бизнеса. В недавней беседе с прессой Алексей Потехин сообщил, что не нуждается в фанатах Сергея Жукова.

Продюсер не забросил занятия музыкой и создал свой коллектив, с которым активно ездит по российским городам. После ухода артиста из «Руки вверх!» начали появляться слухи, что это произошло из-за конфликта между участниками группы. При этом музыкант опроверг данные сведения и отметил: он до сих пор поддерживает отношения с Сергеем Жуковым и иногда с ним общается. Сейчас исполнитель выступает вместе с коллективом «Потехин бэнд». В разговоре с журналистами артист уточнил, что у них с экс-звездой популярного проекта разная аудитория, в связи с чем певец не нуждается в чужих фанатах.

Прокомментировал продюсер и ситуацию с современной музыкой. Его совсем не радует, что сейчас показывают по телевизору. Рэп ассоциируется у Потехина с композициями «недоенной коровы», а любящая подобное творчество молодёжь «не имеет мозгов».

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