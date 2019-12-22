Лопырева сделала Грушевского миллионером на передаче «Первого канала»

Виктория Лопырева стала гостем очередного выпуска передачи «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале». Компанию звезде составил пародист Михаил Грушевский, который благодаря ей выиграл крупную сумму.

Супруг знаменитости поддерживал ее в ходе эфира в зрительном зале. Лопырева пояснила о том, что будет принимать участие в передаче лишь за 2 часа до ее выхода. Блондинка разместила на странице в Instagram публикацию юмориста, в которой он призывал публику угадать, сможет ли «красивая жительница сделать его миллионером». Примечательно, что представительница шоу-бизнеса действительно помогла Грушевскому прилично заработать, так как после 13-го вопроса убедила его продолжить игру, а не забирать деньги. В последнем вопросе комик и телеведущая решили не рисковать, поэтому их выигрыш составил 1,5 миллиона рублей.

Не так давно Виктория Лопырева показала подписчикам фотографию в красном купальнике с отдыха на Мальдивах. Модель раскрыла параметры идеальной фигуры.

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