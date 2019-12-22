Престижный кроссовер Lincoln Aviator оборудовали подогреваемыми щетками стеклоочистителей

Обновленный премиальный кроссовер Lincoln Aviator появился в автосалонах по всему миру. В нем специалисты американского бренда оборудовали подогреваемые щетки стеклоочистителей.

Лобовое стекло роскошного автомобиля благодаря новой системе полностью растапливается всего за пару минут. По заверениям представителей корпорации, это сделано для того, чтобы поверхность перешла до 30 градусов от минусовых показателей за 4 минуты. Также все новые машины обеспечены подогревом на задних стеклах. Кроме того, ряд моделей получили обогрев передних сидений и боковых зеркал.

Однако то решение, которое реализовали в Aviator, как заверяют Lincoln, по-настоящему уникальное и выделяет модель среди конкурентов. Комплект VisioBlade в среднеразмерном внедорожнике имеет дополнительную оптимизацию температурного режима, которая эффективна даже в случае ледяной стужи и обледенения стекол. Следует отметить, что некоторые эксперты сферы транспортных средств называют именно обогреваемую площадь критерием роскоши в автомобиле. В дорогих машинах представительского класса функция подогрева реализована для сидений спереди и сзади, руля, зеркал по бокам, а также для форсунок омывателей ветрового стекла.

Инновационные «дворники» имеют встроенные форсунки, благодаря которым жидкость распыляется не на все лобовое стекло, а только перед самой кромкой щетки очистителя. Это помогает расходовать вдвое меньше жидкости по сравнению с традиционной системой. Согласно результатам тестов, лед, образовавшийся на стекле, растаял менее, чем за 5 минут, тогда как в других автомобилях этот показатель равен примерно 15 минутам.

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