В Сети опубликовали дебютные изображения обновленного Genesis G70

Вскоре на мировые рынки выйдет новый автомобиль люксового сегмента. В интернете уже опубликованы дебютные изображения обновления популярной модели Genesis G70.

Южнокорейский бизнес-бренд Genesis намерен вскоре вывести на рынок очередную модификацию седана G70. Пока все подробности предстоящего обновления производитель хранит в секрете, однако шпионские изображения грядущей новинки уже можно найти в Сети. Инсайдеры выложили ряд снимков, показывающих, как будет выглядеть транспортное средство.

Судя по представленным рендерам, появившийся впервые в 2017 году автомобиль получил существенные доработки и редизайн. Стиль теперь будет более похожим на представительскую модель G90. В новинке реализуют «2-этажную» оптику, иным будет строение решетки радиатора, а в целом машина несколько увеличится в габаритах. Сзади транспортное средство будет оборудовано новой оптикой, состоящей из нескольких блоков, расположенных горизонтально. Причем каждый такой отсек получит С-образные светодиодные габаритные огни. Также производитель переместил нишу для номерного знака на задний бампер, тогда как в существующей на рынке модели он расположен на крышке багажника.

Что же до силовой установки, то она состоит из бензиновых турбомоторов емкостью в 2,5 и 3,5 литра, которые обеспечивают производительность соответственно в 304 и 380 лошадиных сил. Трансмиссия, вполне возможно, как и сейчас, будет с полным приводом. В автосалонах машину следует ожидать уже в 2020 году, стоимость премиального седана пока не известна, нынешняя версия, напомним, оценивается сейчас в 2,2-2,6 миллиона рублей.

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