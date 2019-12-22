Кудрявцева рассмешила поклонников новогодним сюжетом за кулисами «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева показала подписчикам в Instagram интересные сюжеты с предновогодних съёмок «Звезды сошлись». На одном из них телеведущая и ее команда позировали за кулисами с огромными носами, рассмешив внешним видом поклонников.

В ходе перерывов между рабочим процессом знаменитость решила испробовать новые фильтры на своем смартфоне. Сначала она показала себя со смешными бровями, а затем добавила большой нос, таким образом позабавив фанатов. Для ролика Лера Кудрявцева предпочла сияющий синий наряд. Актриса также продемонстрировала сюжет, на котором стилист поправляла ей платье снизу.



Затем ведущая сменила один яркий образ на другой, который был усыпан пайетками. На опубликованном видео можно увидеть, как Кудрявцева была случайно запечатлена за кулисами «Звезды сошлись» с пагубной привычкой — она держала в руках сигарету.

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