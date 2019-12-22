Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала Татьяну Брухунову

22.12.2019, 15:21, Разное

Татьяна Брухунова неоднократно подвергалась критике из-за возможного романа с Евгением Петросяном и отсутствия, по мнению некоторых интернет-пользователей, чувства стиля. Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала ассистентку юмориста.
Брухунова очень часто становится объектом для нападения хейтеров из-за связи с Петросяном. Недавно в Сети даже появилась информация о том, что пара якобы поженилась. Изначально она была помощницей юмориста, но многие убеждены: со временем отношения пары перестали быть сугубо деловыми. В связи с этим у молодой особы появилось большое количество недоброжелателей, среди которых были звёзды шоу-бизнеса.

Некоторые также считают, что Брухунова может прийти на замену Надежде Бабкиной в телепередаче «Модный приговор», ведь она активно работает с Александром Васильевым, а также была приглашённым гостем на съемках данного шоу. Однако этот факт не очень радует интернет-пользователей, которые не находят ассистентку Петросяна стильной.

Неожиданно на её защиту стала Виталина Цымбалюк-Романовская, которая тоже сталкивалось с публичными осуждениями. Пианистка прокомментировала снимок, который Брухунова не так давно разместила на своей странице в Instagram. «И у меня ужасный вкус. Думаю, это объясняет, почему мне нравятся ваши луки»,- написала знаменитость.



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