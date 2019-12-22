Российские моржи установили новогоднюю елку на дне Байкала

22.12.2019, 15:19, Новости дня

На дно озера Байкал окунулись три российских моржа, которые установили там новогоднюю елку. На это событие обратило внимание немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Портал отмечает, что иркутянам удалось справиться с поставленной задачей, несмотря на технические трудности. Заодно мужчины убрали мусор, передает RT со ссылкой на издание.

Температура воды во время «операции» – чуть выше 0 градусов.

«Глубина здесь три метра. Толщина льда где-то сантиметров 40. Долго выпиливали, потому что получилась такая техническая заминочка. Мы проплыли, установили елку. Покружили вокруг нее. Здесь очень красиво. Здесь старый пирс. Остатки. Бревна валяются. К сожалению, валялся также мусор, но мы его убрали», – рассказал морж Егор Лесно.



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