Российские моржи установили новогоднюю елку на дне Байкала

На дно озера Байкал окунулись три российских моржа, которые установили там новогоднюю елку. На это событие обратило внимание немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Портал отмечает, что иркутянам удалось справиться с поставленной задачей, несмотря на технические трудности. Заодно мужчины убрали мусор, передает RT со ссылкой на издание.
Температура воды во время «операции» – чуть выше 0 градусов.
«Глубина здесь три метра. Толщина льда где-то сантиметров 40. Долго выпиливали, потому что получилась такая техническая заминочка. Мы проплыли, установили елку. Покружили вокруг нее. Здесь очень красиво. Здесь старый пирс. Остатки. Бревна валяются. К сожалению, валялся также мусор, но мы его убрали», – рассказал морж Егор Лесно.
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