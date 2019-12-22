Флик будет тренировать «Баварию» минимум до конца сезона

Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте сообщила, что немецкий специалист Ханс-Дитер Флик останется исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона.
В клубе отмечают, что назначение Флика главным тренером команды после завершения сезона возможно.
«Я рад, что «Бавария» продолжает доверять мне как главному тренеру. Мне очень нравится работать с командой и тренерским штабом», – сказал Флик.
Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» в начале ноября после увольнения хорватского специалиста Нико Ковача.
Под руководством Флика немецкая команда сыграла 10 поединков, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения.
После 17 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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