Флик будет тренировать «Баварию» минимум до конца сезона

Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте сообщила, что немецкий специалист Ханс-Дитер Флик останется исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона.

В клубе отмечают, что назначение Флика главным тренером команды после завершения сезона возможно.

«Я рад, что «Бавария» продолжает доверять мне как главному тренеру. Мне очень нравится работать с командой и тренерским штабом», – сказал Флик.

Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» в начале ноября после увольнения хорватского специалиста Нико Ковача.

Под руководством Флика немецкая команда сыграла 10 поединков, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения.

После 17 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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