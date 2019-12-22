«Золотой орел»-2020: полный список номинантов

На соискание премии «Золотой орел» рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Рекордсменами по количеству номинаций стали экшн «Т-34» и фильм Валерия Тодоровского «Одесса». А абсолютным лидером в номинациях за актерское мастерство, как и в прошлом году, стал Александр Петров.

За статуэтку «Золотой орел», изготовленную специально для церемонии официальным партнером мероприятия ювелирной компанией Mercury, он поборется С Павлом Деревянко и Александром Яценко — в категории «Лучшая мужская роль на телевидении». А с Юрием Борисовым и с самим собой — в номинации «Лучшая мужская роль в кино». Здесь актерский талант Петрова отметили сразу в двух фильмах — в военно-приключенческом боевике режиссера Алексея Сидорова «Т-34» и в нашумевшей драме Клима Шипенко «Текст».

Статуэтка «Золотой орел», созданная компанией Mercury

Полный список номинантов выглядит так:

Лучший фильм

«Бык»

«Дылда»

«Одесса»

«Т-34»

«Текст»

Кадр из фильма «Текст»

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

«Годунов»

«Звоните ДиКаприо!»

«Шторм»

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

«А.Л.Ж.И.Р.»

«Домашний арест»

«Ненастье»

Лучшая режиссерская работа

Кантемир Балагов — «Дылда»

Алексей Сидоров — «Т-34»

Клим Шипенко — «Текст»

Лучший сценарий

«Бык»

«Одесса»

«Т-34»

Виктория Мирошниченко исполнила главную роль в фильме «Дылда»

Лучшая женская роль в кино

Стася Милославская — «Бык»

Виктория Мирошниченко — «Дылда»

Ирина Старшенбаум — «Т-34»

Лучшая женская роль на телевидении

Анна Уколова — «Домашний арест»

Татьяна Лялина — «Ненастье»

Анна Михалкова — «Шторм»

Лучшая мужская роль в кино

Юрий Борисов — «Бык»

Александр Петров — «Т-34»

Александр Петров — «Текст»

Лучшая мужская роль на телевидении

Павел Деревянко — «Домашний арест»

Александр Петров — «Звоните ДиКаприо!»

Александр Яценко — «Ненастье»

Лучшая женская роль второго плана

Мария Миронова — «Громкая связь»

Евгения Брик — «Одесса»

Ксения Раппопорт — «Одесса»

Лучшая мужская роль второго плана

Евгений Цыганов — «Одесса»

Виктор Добронравов — «Т-34»

Иван Янковский — «Текст»

Актеры, сыгравшие семью главного героя в фильме Тодоровского «Одесса», на съемочной площадке «Мосфильма»: Владимир Кошевой, Евгения Брик, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Степа Середа, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт

Лучший неигровой фильм

«Чехов и Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»

«Без срока давности. Открывая шкаф позора»

«Оперение»

Лучший короткометражный фильм

«Интервью»

«Мама»

«Одна историческая ошибка»

Лучший анимационный фильм

«Лола живая картошка»

«Она не может жить без космоса»

«Чик-Чирик»

Лучшая операторская работа

«Дылда»

«Одесса»

«Т-34»

Лучшая работа художника-постановщика

«Одесса»

«Т-34»

«Тобол»

Лучшая работа художника по костюмам

«Одесса»

«Т-34»

«Тобол»

Лучшая музыка к фильму

«Миллиард»

«Одесса»

«Текст»

Лучший монтаж фильма

«Дылда»

«Т-34»

«Текст»

Лучшая работа звукорежиссера

«Балканский рубеж»

«Т-34»

«Тобол»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

«Балканский рубеж»

«Т-34»

«Тобол»

Лучшие визуальные эффекты

ALAMBIC VFX, Федор Журов — «Герой»

«Алгус-Студио» — «Т-34»

ALAMBIC VFX — «Тобол»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

«Зеленая книга»

«Король Лев»

«Однажды в… Голливуде»

Вигго Мортенсен и Махершала Али в фильме «Зеленая книга»

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