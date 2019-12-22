«Золотой орел»-2020: полный список номинантов

На соискание премии «Золотой орел» рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Рекордсменами по количеству номинаций стали экшн «Т-34» и фильм Валерия Тодоровского «Одесса». А абсолютным лидером в номинациях за актерское мастерство, как и в прошлом году, стал Александр Петров.
За статуэтку «Золотой орел», изготовленную специально для церемонии официальным партнером мероприятия ювелирной компанией Mercury, он поборется С Павлом Деревянко и Александром Яценко — в категории «Лучшая мужская роль на телевидении». А с Юрием Борисовым и с самим собой — в номинации «Лучшая мужская роль в кино». Здесь актерский талант Петрова отметили сразу в двух фильмах — в военно-приключенческом боевике режиссера Алексея Сидорова «Т-34» и в нашумевшей драме Клима Шипенко «Текст».
Статуэтка «Золотой орел», созданная компанией Mercury
Полный список номинантов выглядит так:
Лучший фильм
«Бык»
«Дылда»
«Одесса»
«Т-34»
«Текст»
Кадр из фильма «Текст»
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Годунов»
«Звоните ДиКаприо!»
«Шторм»
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
«А.Л.Ж.И.Р.»
«Домашний арест»
«Ненастье»
Лучшая режиссерская работа
Кантемир Балагов — «Дылда»
Алексей Сидоров — «Т-34»
Клим Шипенко — «Текст»
Лучший сценарий
«Бык»
«Одесса»
«Т-34»
Виктория Мирошниченко исполнила главную роль в фильме «Дылда»
Лучшая женская роль в кино
Стася Милославская — «Бык»
Виктория Мирошниченко — «Дылда»
Ирина Старшенбаум — «Т-34»
Лучшая женская роль на телевидении
Анна Уколова — «Домашний арест»
Татьяна Лялина — «Ненастье»
Анна Михалкова — «Шторм»
Лучшая мужская роль в кино
Юрий Борисов — «Бык»
Александр Петров — «Т-34»
Александр Петров — «Текст»
Лучшая мужская роль на телевидении
Павел Деревянко — «Домашний арест»
Александр Петров — «Звоните ДиКаприо!»
Александр Яценко — «Ненастье»
Лучшая женская роль второго плана
Мария Миронова — «Громкая связь»
Евгения Брик — «Одесса»
Ксения Раппопорт — «Одесса»
Лучшая мужская роль второго плана
Евгений Цыганов — «Одесса»
Виктор Добронравов — «Т-34»
Иван Янковский — «Текст»
Актеры, сыгравшие семью главного героя в фильме Тодоровского «Одесса», на съемочной площадке «Мосфильма»: Владимир Кошевой, Евгения Брик, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Степа Середа, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт
Лучший неигровой фильм
«Чехов и Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
«Без срока давности. Открывая шкаф позора»
«Оперение»
Лучший короткометражный фильм
«Интервью»
«Мама»
«Одна историческая ошибка»
Лучший анимационный фильм
«Лола живая картошка»
«Она не может жить без космоса»
«Чик-Чирик»
Лучшая операторская работа
«Дылда»
«Одесса»
«Т-34»
Лучшая работа художника-постановщика
«Одесса»
«Т-34»
«Тобол»
Лучшая работа художника по костюмам
«Одесса»
«Т-34»
«Тобол»
Лучшая музыка к фильму
«Миллиард»
«Одесса»
«Текст»
Лучший монтаж фильма
«Дылда»
«Т-34»
«Текст»
Лучшая работа звукорежиссера
«Балканский рубеж»
«Т-34»
«Тобол»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
«Балканский рубеж»
«Т-34»
«Тобол»
Лучшие визуальные эффекты
ALAMBIC VFX, Федор Журов — «Герой»
«Алгус-Студио» — «Т-34»
ALAMBIC VFX — «Тобол»
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
«Зеленая книга»
«Король Лев»
«Однажды в… Голливуде»
Вигго Мортенсен и Махершала Али в фильме «Зеленая книга»
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