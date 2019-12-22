«Спасибо за грязь»: Борисова набросилась на сбежавшую к отцу 12-летнюю дочь

Дана Борисова, похоже, была серьезно опечалена таким поведением родного человека. Чтобы «утереть нос» злопыхателям, телезвезда якобы сдала дорогие медицинские анализы, результаты которых она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В документе указано, что следов наркотических веществ у нее обнаружено не было.

Тем не менее, многие пользователи склонны верить не бумажке, а словам 12-летней Полины. В одной из своих публикаций она рассказала, что у матери начались «старые новые проблемы» и опубликовала видео с разбросанными по полу таблетками. Девочка сообщила, что из-за этого к ним в дом были вызваны полиция и скорая.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 21 Дек 2019 в 4:53 PST

Она добавила, что Дана Борисова должна была отправиться в реабилитационный центр на сиамском острове Самуи. Звезда подтвердила, что действительно улетела за границу, но заверила, что находится не на лечении, а на отдыхе. Однако поклонники ей не поверили.

«Все это уже похоже на психиатрическую клинику», «Ну неужели. хватит оправдываться», «Дети не врут», – пишут пользователи.

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