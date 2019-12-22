«Спасибо за грязь»: Борисова набросилась на сбежавшую к отцу 12-летнюю дочь

Дана Борисова, похоже, была серьезно опечалена таким поведением родного человека. Чтобы «утереть нос» злопыхателям, телезвезда якобы сдала дорогие медицинские анализы, результаты которых она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В документе указано, что следов наркотических веществ у нее обнаружено не было.
Тем не менее, многие пользователи склонны верить не бумажке, а словам 12-летней Полины. В одной из своих публикаций она рассказала, что у матери начались «старые новые проблемы» и опубликовала видео с разбросанными по полу таблетками. Девочка сообщила, что из-за этого к ним в дом были вызваны полиция и скорая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Она добавила, что Дана Борисова должна была отправиться в реабилитационный центр на сиамском острове Самуи. Звезда подтвердила, что действительно улетела за границу, но заверила, что находится не на лечении, а на отдыхе. Однако поклонники ей не поверили.
«Все это уже похоже на психиатрическую клинику», «Ну неужели. хватит оправдываться», «Дети не врут», – пишут пользователи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве РФ и Белоруссии должны отменить не позже сентября 2020 года, сообщил пресс-секретарь российского Минкомсвязи Евгений Новиков, ссылаясь на окончательную версию дорожной карты. «Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- МЭР не исключило инфляции ниже 3% в 2020 году / 29 октября
- МИД Эстонии выступил против визита президента в Москву на День Победы / 4 ноября
- Мнения: Для науки опасна не вера, а атеизм / 5 ноября
- У здания ФСБ задержали двоих человек / 19 декабря
- Избран новый секретарь Общественной палаты / 9 декабря
- Зеленский хочет проверить всех членов комитета Рады по вопросам финансов на детекторе лжи / 23 октября
- 1+1 — закон о продаже земли приняли, но обещали доработать / 14 ноября
- Жители Таджикистана не могут получить денежные переводы / 3 декабря