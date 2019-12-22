В российскую ЧВК, воевавшую на Донбассе, входили представители ГРУ – «Коммерсантъ»

В частную военную компанию (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.», воевавшую на украинском Донбассе, входили представители Главного разведывательного управления минобороны РФ (ГРУ). Об этом говорится в статье российской газеты «Коммерсантъ» от 19 декабря.

Изданию стало известно о показаниях, которые дали участники региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» Следственному комитету России. Организация известна как ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», в РФ членов организации обвиняют в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

Из слов фигурантов следует, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие, – спецназовцы ГРУ.

В частности, свидетели рассказали, что военнослужащий ГРУ Денис Карабан, известный как «Белка», проводил с членами ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также «неоднократно помогал «енотам», когда они выезжали в «гуманитарные командировки» в Донбасс».

Издание отмечает, что большинство членов «Е.Н.О.Т. корп.» сейчас содержится под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В боевых действиях на Донбассе также принимала участие росийская ЧВК «Вагнер», основанная уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Эта ЧВК воевала на Донбассе в 2014 году (СБУ публиковала доказательства), но в 2015-м передислоцировалась в Сирию. Члены этой ЧВК могут участвовать и в военном конфликте в Центральноафриканской Республике.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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