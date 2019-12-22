Путин рассказал о «манипуляции» СМИ на большой пресс-конференции

Президент Владимир Путин заявил, что не манипулирует СМИ на ежегодной большой пресс-конференции, а обсуждает важные для россиян вопросы и озвучивает журналистам свою точку зрения.

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации», – сообщил президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Вести.ру».

Путин напомнил, что многие журналисты, особенно представители региональной прессы, принимающие участие в Большой пресс-конференции, «очень близко общаются с людьми». В качестве примера он привел журналистов из Краснодарского края, которые «просто приезжали к ветеранам Великой Отечественной войны, общались напрямую с людьми».

«Поэтому для меня это важно, чтобы услышать их точку зрения, их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Но мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим», – отметил президент.

Глава государства также указал, что вопросы на пресс-конференции демонстрируют тренды экономики и социальной сферы, все это «очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости».

«Вот и все. А на что мы там влияем? Влияем в том смысле, что доносим до зрителей, читателей, слушателей тех средств массовой информации, которые здесь присутствуют, свою точку зрения», – добавил он.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря продолжалась больше четырех часов. В ходе нее Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом, а также вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам.





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