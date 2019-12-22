Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь

22.12.2019, 14:51, Новости дня

Следующая неделя в Москве снова будет теплой, с плюсовыми температурами, однако новогодняя ночь все же ожидается на уровне многолетних погодных показателей, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Неделя снова будет теплой. В субботу у нас немного похолодало, поднялось давление, было малооблачно. Теперь же снова идет теплый фронт, несет теплый воздух. Поэтому числа до 27 декабря у нас будет тепло. Причем самым теплым днем будет вторник», – передает его слова RT.

По его словам, в ночь на понедельник ожидается около нуля градусов, в понедельник – плюс 3, плюс 5 градусов, во вторник днем – до плюс 7 градусов. Теплой окажется и среда. Однако к концу недели за счет роста атмосферного давления ночные и дневные температуры немного опустятся.

«Суточная температура у нас выше нормы на 11-12°С в некоторые дни. К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом», – заключил он.

В пятницу в Гидрометцентре сообщили, что в следующие пять-семь дней снега в Москве ждать не стоит.



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