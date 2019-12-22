Оспины Сталина

К 140-летию «вождя народов» в РФ появились еще несколько памятников ему: фотографии.



Церемония открытия «Аллеи правителей» ХХ века в Москве. Фото: РИА Новости

Помню, однажды, в конце семидесятых прошлого века еще, был я в командировке в Кировоградской области, и знаменитый председатель дважды Герой Соцтруда Гуртовой, хитрый хохол, лично показывал мне свое «господарство». В том числе привез и к яблоневому саду, у ворот которого стоял памятник: великий преобразователь природы Мичурин сидит на краешке длинной скамьи и как-то тревожно смотрит вбок.

— А что это у вас, Иван Моисеевич, Мичурин какой-то странный?..

— А!.. Так с ним рядом Ста-алын сидев. Сталына убралы, а этот остался. У меня главный садовод сталыныст, я на него рассержусь за что, всегда говорю: вот выгоню на пенсию, будышь с Мы-чу-у-риным сыдеть… Обижа-а-ется…

Новосибирск. Фото: РИА Новости

А в Самаре как-то привели меня в местный музей, где как раз развернули выставку тоталитарного искусства, собранную из того, что хранилось в запасниках. Более всего меня поразила большая, в полстены картина, на которой товарищ Жданов выступает перед советскими композиторами (по известному поводу). Советских композиторов было штук семь и все — узнаваемы. Они сидели вокруг рояля и напряженно слушали, некоторые даже записывали что-то в блокнотиках — Шостакович там, Прокофьев… Сам товарищ Жданов стоял перед ними и говорил с ласковой отеческой улыбкой на устах, за ним, за маленьким столиком сидел юный еще Суслов и тоже зачарованно внимал, вытянув тонкую шею.

Но поражало не это — а бюст на заднем плане, в котором я неуверенно опознал Ленина. Догадкой поделился с сотрудницей музея, та довольно захохотала. Оказалось, первоначально был — Сталин,

отчего после ХХ съезда картину предстояло из зала удалить. А тогдашнему директору она очень нравилась. И он (сам, лично) в меру отпущенного природой таланта бюст выправил в соответствии с требованиями времени. Но потом в запасники картину убирать все равно пришлось — уже непосредственно из-за Жданова и того, что он в действительности наговорил тогда композиторам. Жданова переправлять было уже не на кого. А бюст на заднем плане — остался.

Памятник Сталину в природном заповеднике Северной Осетии. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

А в Туле показали: на лестничном марше гарнизонного Дома офицеров бережно сохранена статуя все того же Ленина, тоже вызывающая своим обликом непростые чувства и — как мне рассказали — по той же самой причине: по бронзовому Сталину навели гипсовую ленинскую ретушь. Что очень показалось мне символичным —

если чего, на десять минут работы молотком, и генералиссимус снова готов принимать парады.

Придется ли?

Да и прятаться уже не надо, зачем?

Бюст Иосифа Сталина установили по инициативе Пензенского отделения КПРФ у здания обкома партии в центре города. Денис Бухлаев / ТАСС

— В Вырице у нас уже и Сталин стоит, человек нашел где-то гипсовый бюст, колоризировал, брови черные, губы красные, мундир зеленый… Его по телевизору часто показывали, считалось, что это такая ирония владельца. А потом оказалось, нет, не ирония, все на полном серьезе…

И вот «на полном серьезе» памятники Сталину стали вырастать на улицах областных центров — в основном, у зданий местных обкомов КПРФ. В Новосибирске, Волгограде, Вилюйске.

Волгоград. Фото: topwar.ru

«На торжественное открытие приехал Виктор Губарев, лидер якутских коммунистов, вице-спикер Ил Тумэна. Мероприятие почтили своим присутствием местные власти — и.о. главы Вилюйского улуса Никифор Саввинов, и.о. председателя районного Совета Василий Филиппов, мэр Вилюйска Ньургустан Афанасьев. Собрались и местные жители, около 300 человек. Пришел и прославленный вилюйский шаман Седует, на фото он рядом с Губаревым, с медалью Сталина… В Вилюйске открыт сквер имени Сталина и его памятник. Коммунисты не скрывают, что им помогают местные власти…»

Несколько лет назад, когда таких памятников в республике еще не было, замечательная газета «Якутск вечерний» провела целую кампанию, в результате которой доказала, что памятников палачу земляки — не хотят. И добилась того, что очередной проект был властью — отложен.

Думали — навсегда. Как выяснилось — ненадолго.

Якутия. Фото: yakutia.news

И вот размещает упомянутый лидер якутских коммунистов Виктор Губарев на своей странице в интернете обширную статью «Сталин и Якутия», посвященную 140-летию генералиссимуса.

«Почти семь лет, ведя непрерывную борьбу с власть придержащими, нам потребовалось, чтобы установить памятник Сталину в городе Якутске… Сегодня бюсты Сталину установлены в семи районах республики: Мирный — 2005 год, Амга — 2009 год, с. Теллей Чурапчинского района — 2012 год… И вот накануне юбилея Иосифа Виссарионовича осенью этого года бюсты установлены в Вилюйском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском районах. Бюсты установлены по инициативе коммунистов и фронтовиков и при поддержке местной муниципальной власти…»

В Якутии, между прочим, сам Сталин никогда не был, а вот сталинскими лагерями карта республики была усыпана, как его лицо — оспинами.

Сургут. Фото: пресс-служба МРОО «Работающая молодёжь Сибири»

И только ли поддержка «муниципальной власти» помогает коммунистам в их безумном бюстостроительстве?

Не знаю. Не уверен.

Павел Гутионтов

обозреватель

Источник: Новая газета

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